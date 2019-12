Este es el calendario completo del fútbol colombiano en el 2020

De manera sorpresiva y a través de sus redes sociales, Dimayor dio a conocer el calendario de partidos para el primer semestre del 2020. A demás confirmó a Betplay como nuevo patrocinador de las competiciones de Dimayor.

Entre los partidos más atractivos de esa primera fecha se encuentran Tolima Vs Medellín en Ibague y Once Caldas Vs Santa Fe en el estadio Palogrande de Manizales. Por su América de Cali estrenará su chapa de campeón enfrentando a Alianza Petrolera en el Estadio Pascual Guerrero.

Los nuevos inquilinos de la primera categoría del fútbol colombiano, Chico y Pereira, se medirán ante Envigado y Atlético Nacional respectivamente. Mientras que otros equipo históricos de nuestro fútbol como Deportivo Cali y Millonarios enfrentarán a Bucaramanga y Deportivo Pasto.

Conozca el Fixture completo acá: