¿Se queda o no? Dayro Moreno siembra dudas en Talleres

Dayro Moreno volvió a los entrenamientos con su equipo Talleres de Córdoba y aunque todo parecía indicar que el delantero se quedaría en el equipo argentino, el delantero dio unas declaraciones que sembraron dudas en la dirigencia y en los aficionados de la 'T'.

"Lo último que supe es que mi empresario me dijo que me presente ya que la segunda semana de enero se iban a juntar a finiquitar algunos detalles que faltan. Me vine a presentar porque es mi obligación como profesional" expresó Moreno.

De esta manera, Dayro sembró un mar de dudas en Talleres y su continuidad esta en el aire, por ahora, tiene ofertas importantes del fútbol colombiano, pero sigue sin definirse nada.