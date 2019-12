El próximo año se volverá a reunir Gobierno y Comité de Paro

Los delegados del Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro realizarían la séptima reunión el próximo año, luego que esta fue aplazada, hasta que el Gobierno Nacional estudie los 104 puntos de la agenda que le entregó el Comité el pasado martes.

Sobre esta nueva reunión que se esperaba que se cumpliera este viernes, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que no fueron convocados a un nuevo encuentro.

“El Gobierno planteó que iba a estudiar los puntos, nosotros manifestamos que, si nos invitaban a una nueva reunión, esa nueva reunión fuera de negociación para darle inicio a ese proceso que nos permita salir de la incertidumbre en que nos encontramos”, manifestó el dirigente sindical.

A su turno el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela, señaló que tendrán toda la calma alrededor del debate.

“Hay una agenda y le hemos dicho al Gobierno que cuando decida negociar nos sentamos, no hay ningún problema. No nos preocupa que este viernes no haya habido una reunión, lo que sí nos preocupa es que no vuelva a ver más reuniones”, afirmó Orjuela.

Por su parte, el coordinador del Diálogo Social, Diego Molano, le manifestó a Caracol Radio, que el Gobierno va analizar punto por punto las 104 peticiones del Comité de Paro, pero advirtió que lo que no pueden hacer es negociar el Estado.