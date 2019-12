Jonathan dos Santos: "Osorio es un entrenador único. Sabe mucho de fútbol"

Jonathan dos Santos, volante mexicano al servicio de Los Ángeles Galaxy, recordó cómo fue su experiencia con Juan Carlos Osorio como seleccionador 'Azteca'. El jugador surgido en el Barcelona destacó al estratega colombiano durante su visita a la capital del país esta semana.

"Osorio es un entrenador único, diferente a todos los que he tenido. Sabe mucho de fútbol. Es un gran entrenador, tuvimos la suerte de aprender mucho de él en los dos o tres años que estuvimos a su mando. Como te digo, era muy muy bueno en lo que hacía", apuntó dos Santos, quien disputó la pasada Copa del Mundo con el técnico.

El jugador de 29 años hizo un balance sobre la Selección Colombia, de cara a la Copa América del próximo año. "Siempre Colombia se ha distinguido por tener grandísimos jugadores, si es cierto que al final se han quedado con esa 'espinita' de llegar un poquito más lejos. Pero los veo muy bien, tienen jugadores de muy alto nivel y ojalá y espero que les vaya muy bien en esta Copa América".

Como jugador de la cantera del Barcelona, dos Santos opinó sobre la suerte de Yerry Mina en la escuadra 'Culé'. "No es fácil jugar en el Barcelona, la gente se piensa que es fácil pero no es nada fácil. Barcelona tiene una filosofía de jugar diferente; Yerry Mina es un central buenísimo, pero al final no tuvo la suerte, a lo mejor no fue el mejor momento del Barcelona, ustedes saben que Mina puede destacar donde sea. Es un grandísimo jugador".

Mientras que también se refirió a lo que fue compartir equipo con la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic. "Sobre Zlatan, para nosotros fue una experiencia única el hecho de tener un jugador de esa talla mundial, podemos tenerlo con nosotros, disfrutarlo dos años como máximo goleador, se le va a extrañar muchísimo porque al final nos metía todos los goles, le deseo todo lo mejor".

Finalmente y aprovechando su visita a Bogotá en una campaña comercial, dos Santos tiró un guiñó a Millonarios, interrogado por sus conocimientos sobre el fútbol colombiano. "No estaría nada mal venir a Millonarios, acabo de conocer a algunos jugadores nos han tratado muy bien. En el futuro nunca se sabe".