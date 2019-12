Concacaf afirma que no hay diálogo para vuelta de México a la Libertadores

Philippe Moggio, secretario general de la Concacaf, dijo este lunes que en este momento no hay diálogo para que los clubes del fútbol mexicano tengan la anuencia de la Concacaf para regresar a disputar la Copa Libertadores de América.

"En este momento no hay diálogo alguno para que suceda, pero las oportunidades siempre existen a nivel de confederaciones; hoy no tenemos estas conversaciones; nuestro enfoque primordial es la Liga de Campeones de Concacaf", dijo el dirigente al finalizar el sorteo de Liga de Campeones de Concacaf.



Los equipos del fútbol mexicano participaron en la Copa Libertadores de América entre 1998 y 2016, pero el cambio de calendario del certamen continental, que ahora define a su campeón al final del año, impidió a los conjuntos mexicanos permanecer en dicho certamen.



Moggio explicó que por parte de la Concacaf no existe prohibición de su Confederación para que el fútbol mexicano juegue en la Copa Libertadores.



"No hay ninguna prohibición, pero tampoco hay pláticas al respecto, hoy hemos tenido un sorteo espectacular de la Concacaf y vemos como los clubes de nuestra región están enfocados y haciendo la competencia cada vez más espectacular", esgrimió.



Moggio resaltó el mayor interés que genera en la región la Liga de Campeones de Concacaf con el crecimiento de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos.



"La Liga de Campeones de Concacaf se ha fortalecido, la MLS sigue creciendo y es muestra de ello, el fútbol mexicano es cada vez más competitivo y no podemos dejar de lado el crecimiento del resto de las zonas que le agregan valor a la competencia", aseveró.



El dirigente presumió a Monterrey, equipo mexicano que representará a la confederación en el Mundial de Clubes de Qatar 2019.



"Tenemos un gran equipo que está representando a Concacaf en el Mundial de Clubes como es Monterrey de México, y sabemos que lo hará muy bien ahí", señaló.

Durante la participación en la Copa Libertadores de América los equipos mexicanos jugaron en tres ocasiones la final; Cruz Azul lo hizo en 2001, las Chivas del Guadalajara en 2010 y los Tigres en 2015, los tres equipos terminaron como subcampeones.