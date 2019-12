Científicos señalan datos sobre bebés modificados genéticamente en China

Esto afirmaron este martes científicos tras la publicación de una versión no divulgada del estudio que detalla el experimento.

El anuncio del nacimiento sorprendió a todo el mundo en noviembre de 2018. El científico He Jiankui reveló en Hong Kong que había modificado embriones en el marco de una fecundación in vitro para una pareja, con el fin de crear una mutación de sus genomas que les brindaría una inmunidad natural contra el virus del sida, el VIH, durante su vida. El procedimiento no tenía ninguna justificación médica, puesto que ya existen técnicas para impedir su contaminación por el padre seropositivo.

Nacieron gemelas, apodadas 'Lulu' y 'Nana', no se sabe nada más. Sus padres quisieron mantener su vida en secreto.

La comunidad científica internacional y las autoridades criticaron con dureza el experimento de He Jiankui, y el caso avivó los llamamientos a prohibir los bebés modificados con las tijeras moleculares "Crispr".

Un periodista de la revista MIT Technology Review recibió el manuscrito del estudio que el científico chino intentó hacer publicar por revistas científicas prestigiosas y que detalla su método y sus resultados.

Pero el texto del estudio confirma lo que muchos expertos sospechaban: en realidad demuestra que la mutación intentada, en una parte del gen CCR5, no tuvo éxito, según genetistas consultados.

El estudio afirma que la mutación realizada es "similar" a la que confiere la inmunidad pero no idéntica.

Datos incluidos en los anexos señalan, además, que las gemelas sufrieron mutaciones en otros lugares de su genoma y probablemente distintas entre una célula y otra, lo que podría tener consecuencias imprevisibles.