Tatiana Calderón: “Me encantaría hacer otro año en Fórmula 2”

La piloto colombiana Tatiana Calderón (Colombia, Bogotá, 1993) no ha tenido una temporada fácil en su debut en Fórmula 2 (BWT Arden) debido a la renuncia del que iba a ser su ingeniero en los test de pretemporada. Ahora busca una nueva oportunidad y asegura, en una entrevista con EFE antes de viajar a Abu Dabi a la última carrera, que ha “aprendido mucho” y que le “encantaría hacer otro año” en la categoría.

De no darse, la primera mujer en competir en F2, ya tiene en mente otras opciones entre las que destaca las carreras de resistencia, ya que las 24 Horas de LeMans es algo que “tienes que hacer, por lo menos, una vez en la vida”, e incluso participar en la Fórmula E.



Pregunta: ¿Qué valoración hace de la temporada?



Respuesta: Ha sido bastante dura, en cuanto a resultados y emocionalmente. También ha sido de mucho aprendizaje, sabía que la primera temporada en Fórmula 2 siempre es difícil porque son muchas cosas nuevas y además no había probado con el equipo hasta los test de invierno y creo que yo esperaba mejores resultados. Pero no ha sido fácil entenderse con el equipo porque justo antes de los test renunció el que iba a ser mi ingeniero para toda la temporada y pusieron a alguien que no tenía experiencia en F2 con los neumáticos Pirelli; ha sido difícil entender porqué no estoy tan cómoda con el coche.



P: Parece entonces que se le puso todo en contra desde el principio, ¿cómo asumió todos estos problemas?



R: Fue difícil porque además tenía que compaginar el trabajo con mi ingeniero como jefe de ingenieros en F2 y F3 y al principio pudo dedicar más tiempo, pero luego no y se notó en los resultados. Son neumáticos muy difíciles de entender y me volví un poco loca cambiando la configuración de arriba abajo buscando sentirme más cómoda. El no encontrar las respuestas para poder ir más rápido me ha hecho estar un poco frustrada esta temporada, pero espero que con el calor de Abu Dabi trabajen más nuestros neumáticos y conseguir un buen resultado.



P: ¿Con qué se queda de lo que ha aprendido en esta primera temporada tan difícil en F2?



R: A veces ha sido difícil mantener la motivación y la cabeza arriba, tanto mía como del equipo, cuando los resultados no están; eso ha sido lo más duro de esta temporada y el intentar disfrutar a pesar de esto.



P: Quizá la gran noticia llegó con el test que pudo realizar en Paul Ricard (Francia) con un coche de Fórmula 1.



R: Cada vez que hablo de ese test te sonrío más. Es muy especial cuando tienes la oportunidad de manejar un F1 y este año en Paul Ricard, un circuito tan diferente a México o Fiorano donde había probado antes. Explorar el coche en otras circunstancias y tener la oportunidad de trabajar con ingenieros de F1 me ayudó muchísimo para entender el impacto que tienen cinco grados de temperatura en un coche. Fue un momento muy especial y estoy muy agradecida al equipo Alfa Romeo Racing por la oportunidad.



P: Habla del impacto que tienen cinco grados en unos neumáticos y quizá es eso lo que se le achaca a la Fórmula 1 ahora, porque la hace más compleja. ¿Cómo valora las nuevas normas para 2021?



R: Creo que toca esperar para ver si realmente esta nueva normativa va a dar los resultados que ellos esperan. Creo que es lo que necesita la F1, que sea más igualada y también limitar el presupuesto porque te da miedo cuando se habla de las cifras; ojalá tengamos eso.



P: Volviendo a la Fórmula 2, ha hablado de la dificultad de este año que todavía fue a más con el fallecimiento de su compañero de equipo, Antoine Hubert, en Spa-Francorchamps (Bélgica). ¿Cómo se afronta algo así?



R: Han sido meses difíciles porque te replanteas muchas cosas y te haces muchas preguntas. Igual me enseñó muchas cosas estar al lado de un campeón de Fórmula 3 y siempre lo llevaré conmigo y lo admiraré. Por eso también fue una temporada muy dura y hay que seguir adelante porque es lo que él habría querido.