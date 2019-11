¡Disculpe, su majestad! Cancelado el partido Federer - Zverev en Bogotá

El Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que la ciudad entra en toque de queda a partir de las 9:00 de la noche (8:00 de la noche en tres localidades específicas), lo que obligó a que partido de tenis entre Roger Federer y Alexander Zverev se cancelara en el Movistar Arena.

La situación en el sur de la capital del país, especialmente, con saqueos y desórdenes por parte de manifestantes, derivó en la decisión de Peñalosa de imponer el toque de queda en todo el territorio metropolitano, iniciando a las 8:00 de la noche en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Una hora más tarde iniciará en el resto de zonas por lo que ningún civil podrá transitar libremente. Quien lo haga, puede ser detenido por las autoridades capitalinas. Por tal motivo, IMLA (empresa que organiza el evento) anunció hace unos minutos que el partido entre Federer y Zverev queda cancelado.

Roger fue quien hizo el pronuciamiento en los micrófonos del coliseo: "estábamos listos para comenzar con Alex, estamos muy tristes de que haya pasado esto. Necesitamos estar a salvo, es una decisión por la gente. Espero estar de regreso algún día. Pasé un tiempo increíble acá, gracias a todos ¡Cuidénse todos! ¡Los amo!"

Horas antes, tras la decisión del toque de queda, la organización de encuentro había decidido que se llevara a cabo, pero ya no a las 8:30 de la noche como estaba programado en un principio, sino a las 6:45 de la tarde.

Eso llevó a que el enfrentamiento previo entre Nicolás Mejía y Thiago Tirante quedara cancelado como primera medida en pro de que los asistentes, periodistas, equipo de trabajo y organización pudieran llegar a tiempo a sus casas para no infringir la ley.

Por el momento no se sabe si el juego se reprogramará ya que los dos tenistas tienen otros compromisos en Sudamérica en los próximos días. De no jugarse en otro momento, la información sobre devolución del dinero aún no ha sido anunciada.