Signos que tendrán suerte y bendiciones HOY 4 de julio, según Profesor Salomón: este es su número

Este jueves, 4 de julio, tiene un gran significado para los seguidores de la astrología y numerología. Según estas corrientes, el número 4 representa firmeza y trabajo duro.

De igual forma, se señala que las personas que nacieron en un día 4, tendrán hoy más prosperidad, suerte y posibilidad de conseguir sus metas, sin embargo, se debe mantener la inteligencia y la confianza en sí mismo para lograrlo.

En este mismo sentido, el horóscopo tiene otros mensajes para cada uno de los signos en este jueves.

Horóscopo, 4 de julio

El profesor Salomón, astrólogo y tarotista reconocido en el país, hizo la lectura del horóscopo para este jueves, 4 de julio. Conozca a continuación los mensajes que dejó para cada signo, junto con su número de la suerte:

1. Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Para los Aries, el mensaje principal es que deben tener mucha seguridad de lo que están haciendo. Según destaca el profesor Salomón, la seguridad es clave para lograr los cambios que se buscan en su vida.

Por otro lado, según la lectura de este día, es posible que pronto llegue una gran cantidad de dinero. “Todo lo que toque, se va a convertir en oro”, señaló el astrólogo. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta riqueza que podría recibir, pues podría levantar envidias.

Según explicó el profesor Salomón, si bien estas envidias no son peligrosas, lo mejor es evitarlas completamente. Para ello, se recomienda no estar contando su vida, ni cuánto gana, ni lo que está haciendo.

Número de la suerte: 3970

2. Leo (22 de julio al 22 de agosto)

¡Buenas noticias y celebraciones! Para estos días, se vienen buenas noticias para todos los Leo, pues eso que le venían pidiendo al universo, a Dios o que estaba anhelando hace algunos días, por fin llegará.

Según contó el profesor Salomón, las personas de este signo que no tienen trabajo: les llegará una oportunidad laboral. Para los que tienen trabajo: les llegará la oportunidad de tener un ascenso o mejorar su salario. Las personas que quieren emprender: tendrán éxito y grandes sorpresas en sus ventas.

Por último, en la lectura de este día, salió en este signo la carta de las monedas de oro que, según explica el profesor Salomón, significa que llegará una enorme cantidad de dinero.

Número de la suerte: 9119

3. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

En esta ocasión, salieron cartas fuertes para los Sagitarios. Una de las cartas fue la del mago, que quiere decir que estas personas tienen en este momento todas las herramientas que quieran para lograr lo que quieren, pero ahora les falta pasar a la acción.

Según el profesor Salomón, es importante que estas personas sepan que nada llega solo, hay que trabajar para conseguirlo y la mejor noticia en este momento es que cuentan con las herramientas para lograrlo.

Adicionalmente, estas personas estarán muy bendecidas en sus vidas, aunque el tema del amor será algo en lo que sí tendrán que trabajar. El profesor Salomón recomienda que revise sus relaciones, revise si hay cosas por estabilizar, mejorar o solucionar, aunque es importante no caer en peleas ni dramas.

Si hay oportunidad para mejorar, hacerlo, pero si no se puede llegar a un buen acuerdo, lo mejor es decir adiós.

Número de la suerte: 2533

4. Géminis (21 de mayo al el 20 de junio)

El éxito comercial se activará para este signo. Según explica el profesor Salomón, este es uno de los mejores signos comerciales que hay, tienen las habilidades para convencer y lograr lo que ellos se proponen.

Para estos días, se augura la llegada de nuevos negocios, propuestas muy jugosas de dinero o nuevos clientes que podrán ser recurrentes o hasta socios.

No obstante, el astrólogo hace un llamado: no olvide el amor. Es clave que le dé la importancia que merece este ámbito de su vida, dele respeto, equilibrio y atención. De igual forma, se recomienda que no hable de sentimientos que no siente, si quiere a la persona, sea claro. Esto evitará que sufra usted, como la otra persona.

Número de la suerte: 3324

5. Libra (23 de septiembre al 23 de octubre)

Para los Libras el mensaje es: hay que adaptarse a los cambios y para ello hay que tener paciencia. De acuerdo con el profesor Salomón, hay que adaptarse a las circunstancias de la vida, que se juegan mucho al azar.

Se debe mantener la tranquilidad y paciencia, ser conscientes que nada está escrito y que los malos momentos también son partes de la vida. “La vida no es un valle de rosas y hay que aceptarlo”, explicó el astrólogo.

Por otro lado, en cuestiones del amor, el profesor Salomón les hace un llamado a los Libras para que NO rueguen por amor. Si la persona que les interesa o llama la atención no quiere nada con ustedes, lo mejor es irse. El amor no se mendiga, explica el tarotista. No se debe ser limosnero con el amo, hay que mantener la dignidad y el amor propio, antes que el amor hacia otro.

Número de la suerte: 9314

6. Acuario (15 de febrero al 14 de marzo)

¡Ojo! Según las cartas y la lectura del profesor Salomón, los Acuarios deben tener mucho cuidado con la magia negra, porque podrían estarles haciendo brujería, tanto a usted como a su familia.

Según explica el astrólogo, las cartas muestras que hay personas que buscan afectar a todos los integrantes de su familia y por esta razón es que en este círculo social se estarían presentando enfermedades o malas noticias. Para esto, se recomienda entonces hacerse limpieza y mucha oración.

Número de la suerte: 1358

7. Tauro (20 de mayo al 15 de junio)

Las buenas noticias para los Tauro llegará para el aspecto económico. Según explica el profesor Salomón, se vendrán trueques, negocios, nuevas opciones de ingresos que le darán tranquilidad y estabilidad.

Además, si está buscando trabajo, explica el astrólogo, este podría estar llegando esa oportunidad que estaba esperando.

Frente al amor, la recomendación es: deje de pelear. De acuerdo con el profesor Salomón, debe armonizar su vida, para que de esta manera lleguen las bendiciones para usted y para su pareja.

Número de la suerte: 2592

8. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

A los Virgos les llegó buenas cartas que indican, según el profesor Salomón, estabilidad y nuevos proyectos. Para ello, se debe continuar trabajando con constancia, porque como destaca el astrólogo: “la constancia vence, lo que la dicha no alcanza”.

Además, recomienda que si en su camino encuentra que las cosas se están poniendo demasiado difíciles, pídale al universo y a Dios que le mande señales para saber si eso en lo que trabaja es realmente lo que le conviene o, si no lo es, que le muestre el camino que necesita seguir.

Número de la suerte: 2564

9. Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Esas metas en las que ha estado trabajando, van a comenzar a dar frutos. Según señala el profesor Salomón, debe seguir trabajando para que eso que tiene en mente, por fin llegue y se haga realidad.

Ahora bien, hace un gran llamado a las mujeres Capricornio, pues hay una gran probabilidad de que queden embarazadas. Así que, si esto no es lo que busca, mejor cuídese mucho.

En los temas económicos, se vienen grandes oportunidades económicas y de negocios. Incluso, algunos tendrán la oportunidad de viajar y hasta afuera del país. Si le llegan a proponer tales viajes, no dude en tomarlos.

Número de la suerte: 3211

10. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se vienen anuncios relacionados con el dinero. Por un lado, llegará un dinero que le ayudará a mejorar su situación económica, así como le dará mucha paz y tranquilidad.

Por otro lado, tendrá la oportunidad de empezar un negocio. Sobre este punto, el profesor Salomón recomienda mucho que las personas de este signo comiencen un negocio, porque tienen todo el camino para ser exitosos en este campo.

No tiene que comenzar con algo muy grande, pero sí debe apostarle para que así pueda mejorar aún más el ámbito económico de su vida.

En el aspecto familiar, hay cosas que debe resolver, y en el amor, todo anda bien. Lo que destaca el astrólogo es que en realidad toda la atención en este momento de los Cáncer está en el dinero, así que se debe trabajar es allí.

Número de la suerte: 7770

11. Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

De acuerdo con el profesor Salomón, las buenas noticias llegan fuerte para Escorpio. Se vienen triunfos grandes y muy esperados. Llegará por fin la luz al final del túnel, los resultados positivos llegarán después de un largo camino de trabajo y un poco de oscuridad.

Por otro lado, si está buscando cambios en su hogar, este es el momento de hacerlo. Especialmente si esos cambios son para mejorar su casa.

En cuestiones del amor, el astrólogo explica que su relación se fortalecerá y serán buenos tiempos para usted y su pareja.

Número de la suerte: 4960

12. Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Finalmente, las recomendaciones y mensajes para Piscis son un poco más fuertes. Primero, según el profesor Salomón, se debe tener mucho cuidado con las personas negativas.

Aléjese de las personas tóxicas, de las personas que solo se quejan y ven todo malo, las personas que pelean por todo y que siempre ven algo malo en las cosas. De acuerdo con el astrólogo, este tipo de personas no le aportan y sí pueden cargarlo de mala energía, pierde el ánimo y su propia energía.

El otro grande mensaje es: NO ruegue por amor. Si la persona no quiere estar con usted, lo mejor es salir de ahí. No busque excusas, más bien, recomienda el tarotista, lo que debe hacer es buscar razones para huir de allí y encontrar un lugar que le proporcione paz y mucha tranquilidad, pues eso es lo que merece.

Número de la suerte: 7819