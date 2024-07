Desde el Concejo de Medellín piden más ejecución al gobierno de Federico Gutiérrez

Medellín

El concejal del Centro Democrático en Medellín, Andrés Rodríguez, se fue lanza en ristre contra la administración de Federico Gutiérrez, por lo que considera una bajísima ejecución durante estos primeros meses de gobierno.

“En la aprobación del plan de desarrollo, yo hasta le dije acá. Venga, muchachos, aprobado el plan de desarrollo, salgan a hacer algo. Pero es que yo no veo que estén haciendo nada. Es que no hemos hecho nada tampoco y uno no puede tapar el sol con un dedo. Bueno, ya pasó un mes desde que aprobamos el plan de desarrollo y es que uno no ve pues que el general en esta ciudad esté haciendo mayor cosa y las cosas hay que decirlas. Uno no ve a Lamprea (comandante de la policía Metropolitana) y solo sale cuando matan a alguien o cuando pasa algo grave. El resto usted no ve a ese señor”, cuestionó el concejal.

Criticó que, aunque hace un mes se aprobó el plan de desarrollo, en la corporación todavía no hay claridad de cual será la hoja de ruta para su ejecución.

“Yo lo mínimo que esperaría era que ya tuvieran la ruta y la estrategia lista para aplicar los indicadores, pero yo no veo que tengan una estrategia clara. No la he visto nunca que tengan tiempos claros de ejecución de cualquier cosa que sea. El programa, la estrategia no lo veo. Si nuestro mensaje tiene que ser ese con nuestros amigos, por nuestros votantes y demás, pero quien debería estar dando hoy la instrucción educativa, pedagógica, es la misma Alcaldía de Medellín o como con las basuras, a dónde están las campañas para evitar que tiren basuras, ¿cierto? No hay, no hay campañas pedagógicas. ¿Cuándo las van a hacer? ¿Cuándo las van a implementar? Empecemos a apretar porque necesitamos ver resultados. La ciudadanía ya no da más tiempo, ya pasaron seis meses. Ya deberíamos tener solucionado al menos los problemas más básicos”, increpó el Gury.

Desde el primer día de Gobierno, el alcalde Federico Gutiérrez, dijo que la prioridad era poner la casa en orden porque encontraba en una ciudad con serias dificultades desde lo económico, político y social.