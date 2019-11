Escuchar a la gente le pide al Gobierno el padre De Roux

El diálogo es el camino para las soluciones de los problemas de Colombia, afirmó el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, quien pidió al Gobierno y a los diversos sectores del país, trabajar de la mano para construir el futuro.

“Las cosas básicas están ganadas, vamos a salir pacíficamente por una causa que va más allá de los partidos políticos, el sentir nosotros desde la Comisión de la Verdad, es un sentimiento de Colombia que pone en evidencia necesidades profundas, son problemas que se vienen acumulando desde atrás. Es necesario no tenerle miedo a la verdad, para esclarecer lo que pasa en el país y salir todos adelante”, manifestó el padre.

De igual manera señaló que la iglesia plantea la cultura del encuentro e invitó al Gobierno a dialogar con su pueblo para construir colectivamente, “porque hay una brecha entre la administración y el Estado, para suplir las necesidades de la gente. Las comunidades no se sienten escuchadas, hay desconfianza y hasta que no haya diálogo no encontraremos salidas. Hay un campesinado, indígenas y afros que quieren expresarse”.

Finalmente hizo un llamado a salir sin capucha, pues “los encapuchados son sinónimos de violencia, secuestro, chantaje, falsos positivos y son símbolo de lo que no queremos repetir”, insistió.

