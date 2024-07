En definitiva, Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo no conciliaron en la Corte Suprema

Este viernes, nuevamente, el representante a la cámara Miguel Polo Polo y el director del Departamento de Prosperidad Social se encontraron en la sala de instrucción de la Corte Suprema por un lio jurídico que lleva más de un año en el alto tribunal.

Y es que la disputa entre Polo Polo y Bolívar se centra en acusaciones de difamación ya que en marzo de 2023, Bolívar, exsenador y ahora director del DPS, demandó a Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, por injuria y calumnia debido a comentarios que Polo Polo hizo en redes sociales y medios de comunicación entre esos la vinculación con Grupos Ilegales, señalando que Bolívar tenía conexiones con grupos ilegales e insinuando una relación con organizaciones criminales y que había financiado a los llamados Primera Linea.

Así las cosas se han visto en muchas ocasiones en el alto tribunal, pero en ninguna han podido llegar a un acuerdo.

“Lo primero que hay que aclarar es que la conducción que ordenaron el lunes fue excesiva y necesaria. Miguel Polo Polo ha comparecido a todas las diligencias, todo el año compareciendo, el magistrado se excedió. El día de hoy no vamos a conciliar. Miguel Polo Polo tiene razón en todo lo que ha manifestado. Hay pruebas de lo afirmado”, dijo el abogado defensor Jonathan Peláez.

En lo único que coincidió Bolívar y Polo Polo este viernes, fue que no llegarían a ninguna conciliación.

“Hay un país que está esperando que una persona que ha maltratado a la vicepresidenta con comentarios racistas, ha maltratado al presidente, a nuestros congresistas, a mí, pues tenga un castigo. Y yo por ese país que está esperando de mí ese resultado, pues en aras de eso yo no voy a conciliar. Yo creo que la diligencia no va a demorar mucho porque lo primero que nos va a preguntar el magistrado es si tenemos ánimo conciliatorio. Yo no tengo ninguno porque la conciliación se dio en octubre”.