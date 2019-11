¿Osorio y una indirecta para ‘Teo’? “Me irrita, no soy capaz de ocultarlo”

Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, habló al término del partido que perdió 2-0 contra Junior, por la fecha 4 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Águila II-2019, en la noche de este miércoles.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla, consiguió anotarle dos goles al conjunto antioqueño, que, no tuvo un buen juego contra los ‘tiburones’. Durante la rueda de prensa tras el compromiso, Osorio le habría enviado una indirecta al goleador barranquillero.

“yo soy un hombre que respeto mucho a los rivales, y por encima de todo está el fair play. No me gusta la trampa, ni el engaño, me irrita, y no soy capaz de ocultarlo", contestó el estratega risaraldense a la pregunta de “¿Se le puede sumar también el factor de las provocaciones? ¿Eso desencajó a sus jugadores o a usted?, que lo vimos desaforado…”.

“Un mediapunta que, aparte de ser un buen jugador, es taimado, ladino, y a partir de ahí mis jugadores cayeron en otra idea, ya es un tema para resolver yo en lo personal con los jugadores", añadió Osorio.

Según la RAE (Real Academia Española), la definición de taimado es “Bellaco, astuto, disimulado y pronto en advertirlo todo" y la de ladino es “astuto, sagaz".