Queiroz defiende el trabajo ante Perú y anuncia cambios frente a Ecuador

El entrenador de la Selección Colombia, el portugués Carlos Queiroz, entregó sus reflexiones y pensamientos después del primero de los dos juegos amistosos de noviembre, que la 'Tricolor' ganó 1-0 en contra de Perú. Queiroz también hizo referencia al enfrentamiento ante el onceno de Ecuador que se jugará este martes.

El seleccionador defendió el partido del pasado viernes contra Perú, en el que pese al triunfo, los expertos hicieron sendas críticas al desempeño del equipo. "Mi trabajo es ser objetivo en el análisis. Jugamos bien porque defendimos bien, porque peleamos bien ante un gran equipo como Perú (...) El fútbol más que un juego de errores es un juego de emociones y eso torna las críticas en un sentido diferente", dijo el portugués, quien se prepara para el inicio de la Copa América y luego de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 con estos encuentros amistosos que se están jugando en Estados Unidos.

El técnico dijo que una cosa son estos duelos amistosos y que otra son los de competencia o clasificación mundialista, aunque admitió que hay elementos por mejorar.

"No se pueden comparar los partidos de la Copa América con partidos amistosos. Cada juego tenemos que mejorar", sin embargo, hizo énfasis en que él está seguro de las capacidades de los futbolistas que él llamó a la Selección. "No sé dónde están las dudas. Yo no tengo dudas. Cada partido tiene una historia, hay que hablar sobre los hechos y no sobre las dudas del equipo"

Queiroz añadió que está atento a las críticas y que él mismo es muy crítico de su trabajo. "No hay ninguna persona en el mundo que sea más crítico consigo mismo que yo. Soy muy duro y muy agresivo conmigo. Después del partido nosotros vemos muchas veces las imágenes para salir a mejorar"

Sobre el estilo de la 'Tricolor', que el portugués busca que sea más explosivo, dijo que "somos un equipo que quiere ser vertical, pero tomando como base la identidad del fútbol de Colombia (...) Estamos creciendo"

Finalmente, el Seleccionador nacional hizo referencia al partido que sigue este martes en New Jersey (Estados Unidos) ante Ecuador. "Ante Ecuador vamos a tener cambios. Teniendo una estrategia de trabajo dirigida a la Copa América y teniendo muy presente los partidos de preparación para la Copa del Mundo".