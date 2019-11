¡Polémica! Sale del mercado app que calculaba posibilidad de ser homosexual

'How gay are you?' es una aplicación que se lanzó en octubre y que se volvió tendencia en las últimas semanas tras su apertura. Sin embargo, su viralidad se debe a las múltiples críticas que ha recibido.

La controversia se dio, debido a que la plataforma se baso en un estudio que se centraba en revisar si la genética de las personas podría dar cuenta de la futura orientación sexual y de género de la gente.

Tras la investigación del Instituto Broad se concluyó que era imposible, mediante la genética, pronosticar las futuras afinidades y gustos de las personas. Este estudio comprobó esto a través del análisis de medio millón de personas.

Basándose en esta investigación los creadores de la aplicación, que cobraban 5,50 dólares, querían que las personas analizaran sus pruebas de AND y calcularan la posibilidad de ser homosexuales desde su genética.

Pese a las buenas "intenciones" de los creadores de la aplicación, los investigadores señalaron que la plataforma solo tergiversaba las conclusiones del estudio. Ante esto, la aplicación aclaraba desde un inicio que no existía la posibilidad de pronosticar la orientación sexual y de género de las personas.

Por otro lado, recibieron criticas frente al tratamiento de la información personal de los usuarios, pues que generalmente las plataformas no aclaran de manera sencilla que las personas están cediendo información que puede ser delicada a terceros, en este caso datos sobre su genética.

