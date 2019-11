Carlos Queiroz: "Jugar con '9' y '10' es fútbol de hace 10 años"

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia habló previo al encuentro frente a Perú, este viernes a partir de las 8:30 p.m., en Miami.

Sobre jugar con '10': "El número 10 no es una casualidad en el mundo del fútbol, hablamos de Platini, Pelé, Maradona. Pero, el fútbol cambia y hoy la responsabilidad de este número ha cambiado. El fútbol de hoy es diferente, no podemos estar 20 años atrás".

Nilson Pérez: "Es importante que Falcao se mantenga en la Selección"

Pelé reta a Cristiano a romper su récord de goles

"Yo quiero tener jugadores completos en la Selección, que estén por ejemplo en la derecha, en la izquierda. Que sepan de su oficio".

Además, remarcó que las ausencias en el equipo nacional se tendrán en cuenta: "No es bueno cuando los jugadores no están, mañana Colombia no tiene a Duván, Falcao y Mojica".