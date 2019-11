¿A quién representa políticamente la canciller Claudia Blum?

Nadie tenía en el radar a Claudia Blum. Cuando el presidente Iván Duque, anunció que Carlos Holmes Trujillo, asumiría la cartera de defensa, el sonajero para la Cancillería se activó, pero nadie tenía dentro de los nombres a la excongresista.

Su designación ha causado sorpresa, pero en líneas generales los sectores políticos coinciden en que es un nombre que no genera confrontaciones y que podría tender puentes entre varias colectividades con el Gobierno.

Pero al margen de las cualidades y la experiencia de Blum, que han sido resaltadas por el presidente Duque y varios congresistas para estar en la Cancillería, las dudas están alrededor sobre a quién representa políticamente. Después de su designación en las redes sociales se dijo que era la cuota de Cambio Radical en el Gobierno, que era la ficha de Germán Vargas Lleras y el camino para que esta colectividad ingresara, por lo menos, a respaldar al ejecutivo en temas legislativos.

Lo claro, con fuentes cercanas al exvicepresidente Vargas Lleras, es que ella no lo está representado políticamente ni hubo incidencia alguna en su nombramiento. Desde Cambio radical también niega esa cercanía política y señalan que la colectividad seguirá en la independencia.

“La doctora Blum, a quien esperamos le vaya muy bien, estuvo en Cambio Radical hasta el año 2016 y desde ese momento ella se apartó para asumir una embajada por decisión del entonces presidente Álvaro Uribe. Desde ese entonces ella es más cercana a Uribe que a Cambio Radical, no llega en representación de nosotros y seguiremos siendo independientes”, dijo el senador Rodrigo Lara.

El legislador aseguró que este nombramiento no hay lugar a dudas porque su cercanía es con el presidente Duque y el senador Alvaro Uribe. “Esto no se debe entender como nada distinto a una decisión del Gobierno, ella no representa a Cambio Radical.”.

Para el analista político Carlos Arias, el pasado y el presente político de la nueva Canciller evidencia que su cercanía y representación política es del Centro Democrático y de Uribe. “Hay ministros que son de la entraña del uribismo y por eso mi lectura es que Claudia Blum sí estuvo en Cambio Radical, pero el presente político demuestra que es cercana al presidente Duque, aportó a su campaña y ha construido tejido político con el expresidente Uribe”.

Arias, indicó que muy seguramente la Canciller es amiga de Vargas Lleras, pero que no es políticamente correcto decir que ella es cuota de Cambio Radical. “En el espectro político ha estado a la derecha, sin embargo, ha estado apartada de la realidad política del país ya que desde hace muchos años salió del país.

El analista agregó que, en el caso de los ministerios de trabajo, hacienda, defensa, interior y de relaciones exteriores hay un manejo especial de presidente Duque por considerar que allí están los escuderos del expresidente.

Aunque algunos sectores del Centro Democrático quieran poner a Blum como representación de Cambio Radical, este escenario político no es acertado y analistas coinciden es que es directamente una funcionaria clave para Uribe Vélez.

