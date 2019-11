Sí habrá moción de censura contra Guillermo Botero

Para este miércoles a las 4 de la tarde está citada la plenaria del Senado en donde se adelantará la votación de la moción de censura que se programó desde la semana pasada en contra de Guillermo Botero.

A pesar de que Botero, renunció a la cartera, en el legislativo hay diversas posiciones, pero lo cierto es que la votación está programada y la mayoría de congresistas del Partido Liberal, La U, Cambio Radical y sectores de oposición aseguran que el trámite debe culminar, así sea, para enviar un mensaje político.

El presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que su papel será el de dar garantías en la plenaria y que si las mayorías deciden que se debe adelantar la votación lo hará sin problema alguno.

El vicepresidente del Senado, Alexander López, tiene la interpretación de que sí se debe culminar el trámite que se inició, a pesar de la renuncia de Botero al Ministerio de Defensa. “Nosotros consideramos que esa renuncia fue una estrategia para evadir su deber en el Senado. Debemos censurarlo por ser un ministro malo y por no cumplir con su deber constitucional, pero además de ello, responder por todo lo que se denunció”.

En el conservatismo, partido de Gobierno, hay otra interpretación y el senador Efraín Cepeda, indicó que ya no es necesario adelantar la votación. “Si ya el ministro renunció no tiene sentido hacer la votación así que la recomendación que nosotros hacemos es que esa moción de censura no se adelante por considerarlo innecesario”.

El caso es que antes de la renuncia de Botero, había 68 votos de senadores respaldando el Sí por lo que su salida del cargo era inminente y por eso el funcionario se apartó del cargo.

