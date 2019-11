Fuerte pelea entre Farc y el Centro Democrático en el Senado

Durante la plenaria del senado que debatía el proyecto de Ley que pretende que el abuso sexual a menores de edad sea juzgado solo por la justicia ordinaria y no por la JEP, en futuras negociaciones de paz, los ánimos se calentaron cuando la senadora del partido Farc, Victoria Sandino realizó su intervención.

"Según las cifras oficiales, el 45 % de los casos reportados hablan que los menores fueron violados por miembros de la familia, otro 20 % de que los victimarios eran conocidos y solo el 5% por personas ajenas", afirmó la congresista, refiriendose a las cifras de menores abusados sexualmente.

Declaraciones que generaron molestia entre la bancada que refutó el argumento de Sandino.

“La senadora que acaba de anteceder el uso de la palabra habla de estos temas con todo cinismo. Ella tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, tiene cuatro denuncias por asistir abortos inducidos, tiene dos implicaciones por acceso carnal abusivo”, acusó Nicolás Araujo del Centro Democrático.

De inmediato el senador Carlos Antonio Lozada salió a defender su compañera de bancada. "No utilicen los mejores de edad con fines ideológicos. No sean cínicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas", expresó en tono airado.

“Pretenden callarnos y silenciarnos, no lo van a lograr señoras y señores del @CeDemocratico. No utilicen los menores de edad con fines políticos” pic.twitter.com/9Uj6cwYTi8 — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) November 13, 2019

La situación no se detuvo allí porque momentos después el senador Mejía le gritó al congresista Benkos Biojó:“45 niños mataste en Bojayá”, quien le respondió: “criminal, criminal”.

Este debate era el último que le restaba a este proyecto para volverse Ley de la República.