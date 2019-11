Avanza proyecto que redistribuye regalías en concesiones minero-energéticas

Este proyecto de Ley presentado por el Gobierno busca que los departamentos productores de petróleo y otros minerales reciban un porcentaje mayor de regalías para cubrir las necesidades básicas insatisfechas.

"Los departamentos productores en minería y en petróleo inicialmente tenían todos los recursos provenientes de regalías, después los despojaron de gran parte de los recursos, entonces, lo que pretendemos es crear un equilibrio, se les están doblando las regalías para los departamentos productores que pasan de un 11% a un 20%, más todo lo que haya sobre recuadros, sobre presupuestos anuales tendrán un 20% adicional", explicó la senadora Paloma Valencia, una de las ponentes.

De igual forma la congresista explicó que esto no significa que a los municipios que no poseen estos recursos se les quite este beneficio, sino por el contrario que se aumente del 10 al 15% para ciencia y tecnología, vías, emprendimiento y medio ambiente.