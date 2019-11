Menor indígena de la comunidad Cocoma, falleció en los brazos de su madre

Mailyn Yuimachi, una mujer de la comunidad indígena del Amazonas, Cocoma, relató a Caracol Radio el duro momento que tuvo que vivir, luego de que su hijo de dos meses se desinflara, endureciera y quedara frio en sus brazos.

Yuimachi que es madre de otros 6 niños, cuenta que el pequeño; desde que nació, tuvo complicaciones de salud, pues se le diagnosticó enfermedad hepática (color amarillo en la piel y los ojos, además de hinchazón y dolor abdominal), desnutrición y Síndrome de Down. Pero luego de estar un mes hospitalizado en la ciudad de Leticia, fue remitido al Hospital Cardiovascular de Bucaramanga, a la cual ingresó el 17 de octubre.

El menor fue dado de alta el 4 de noviembre, mismo día en el que su madre decidió trasladarse a su casa. Sin embargo, durante el trayecto se presentaron algunas complicaciones, que los obligó a pasar el resto del día en Bogotá.

Mailyn afirma que al día siguiente sobre las 2 de la mañana el menor inició a llorar y estuvo vomitando. Pero a pesar de esto, ella siguió con el viaje y abordó el avión con destino a Leticia. Aunque percibió que el rostro del niño empezó a cambiar, ambos se quedaron dormidos en pleno vuelo. “Pero cuando yo me desperté el bebé ya estaba muerto en mis brazos, estaba duro y no sabía qué hacer, no reaccioné”.

Al llegar al aeropuerto internacional Vásquez Cobo de Leticia, Yuimachi cuenta que ya su esposo la esperaba junto a la Policía, para recibir el cadáver del pequeño.

La madre insiste en que el niño que pesaba 3 kilos, durante todo el tiempo que recibió atención médica, sólo le suministraron calmantes.

Frente a esto Caracol Radio buscó la respuesta del Hospital Fundación Cardiovascular de Bucaramanga y ellos aseguran que luego de que el niño fuera valorado por especialistas en pediatría, nutrición y neonatología, entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre, este fue dado de alta luego de que se observó ganancia de peso suficiente, se descartó atresia de vías biliares y enfermedades infecciosas.