El debate sobre el aborto que sigue en la Corte Constitucional

La tutela, que fue presentada por la abogada Natalia Bernal en la que pide que se aclaren algunos artículos del Código Civil que hablan de la existencia legal de las personas, es estudiada por el magistrado Alejandro Linares.

A la Corte han llegado 14 escritos de intervención. Cinco solicitan que el alto tribunal se declare inhibido, nueve le solicitaron acogerse a pronunciamientos anteriores y una intervención solicitó que efectivamente la norma se tumbe.

El Grupo Médico por el derecho a decidir señaló que lo que busca la demandante conllevaría a un retroceso histórico en materia de derechos para las mujeres, y estaría en contra del principio de que no se pueden negar los derechos adquiridos.

La Corte Constitucional declaró la legalidad de la interrupción del embarazo cuando el embarazo represente un riesgo para la salud física o mental de la madre, cuando el feto tenga malformaciones o cuando la mujer haya sido víctima de abuso sexual.

Recientemente la Corte negó una petición de 21 senadores que solicitaba que se declarará nula la norma que no establece un tiempo de semanas para que una mujer pueda realizar la práctica de aborto en esos tres casos. Además, en otra decisión dio cuatro meses más de plazo al Gobierno para que reglamente la práctica en los casos en los que es legal, es decir, el plazo que vencía este mes se alargó hasta febrero del otro año.

La petición pedía tumbar norma que dijo que no había límite de tiempo para interrumpir el embarazo en dichos casos.

Los 21 senadores que radicaron la petición en abril pasado son en su mayoría del centro democrático, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y otros doce uribistas. Además 3 senadores de Colombia Justa Libres, uno liberal y uno del Partido Mira.

Según la Corte la medida no afecta a los senadores y no cumple los requisitos de legitimación en causa argumentativa “Lo que pretende es reabrir el debate jurídico ya concluido; y no aporta elementos suficientes que permitan evidenciar la existencia de una presunta irregularidad violatoria del debido proceso”, señaló la sentencia.