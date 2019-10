Uribe: "No voy a buscar atajos para cambiar de jurisdicción"

El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, puso sobre la mesa un debate sobre la necesidad de ampliar el fuero presidencial para que los expresidentes sean investigados únicamente por la Comisión de Acusación para lo cual está preparando un acto legislativo en tal sentido.

Sin embargo, el expresidente y senador Álvaro Uribe, se mostró en desacuerdo con esa propuesta. “Con todo el respeto con el doctor Lara, pero yo estoy en desacuerdo con esa propuesta especialmente en mi caso. Mi decisión de defender mi honra a la luz de la ley y la Constitución es una decisión que he tomado y yo he estado sometido a los órganos de justicia que son competentes para examinar mis conductas y para tomar sobre mí las decisiones que bien tengan”.

Indicó que respeta la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y que por ello está acudiendo a sus llamados. “Yo estoy en la Corte Suprema de Justicia, están evaluando mis conductas”.

Agregó que “yo creo que he procedido correctamente y he defendido mi honra. Yo no puedo participar de ese proyecto del doctor Lara y lo digo con todo respeto: a estas alturas de la vida no voy a buscar atajos para cambiar de jurisdicción”.

El debate está abierto, pero aún no está listo el proyecto para la radicación por lo que este pronunciamiento de Uribe, podría influir en la decisión final sobre si se radica o no.

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre aquí y haga clic en la estrella.