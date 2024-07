El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reconoce que no hay con qué pagarle a la gente

Garagoa

En un encuentro con trabajadores del hospital del valle de Tenza donde ha habido renuncias masivas de médicos en medio de denuncias de presunto acoso laboral por parte del gerente, Jesús Antonio Salamanca Torres, el gobernador Carlos Amaya se sinceró y advirtió la situación que vive el departamento en varios frentes.

Empezó por mencionar lo que está pasando con Acerías Paz del Río. “El problema del acero estamos a punto de que la empresa Acerías Paz del Río se declare insolvente por las importaciones de acero de China y Rusia de cero. Es una empresa que genera 2.500 empleos”.

También hizo referencia a la crisis de los productores de leche, las vías y puentes, entre otros. “Tengo el problema de los lecheros, la gente está sin con qué con comer, tengo el problema de la vía Santamaría, por la ola invernal también en Pajarito en una situación muy complicada”.

Y se quejó de los graves problemas financieros que tiene el departamento que calificó como terrible. “Tenemos el departamento de una crisis financiera terrible. No hay cómo terminar el año, faltan $ 45.000 millones para terminar el año por la falta de consumo del país, la gente ya no está consumiendo como normalmente consumía. Para ponerles un ejemplo, la cerveza que es el impuesto que más se recauda en el departamento más o menos $ 160.000 millones al año, están por debajo un 60 % el recaudo, no tenemos cómo pagarle a la gente, nos toca recortar los contratos de prestación de servicios”.

Se espera que en los próximos días la gobernación presente a la Asamblea un proyecto de Ordenanza para contratar un empréstito por $ 234.000 millones que quedó incluido en el Plan de Desarrollo para comprar maquinaria para obras de infraestructura.