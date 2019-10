Miley Cyrus aseguró que ya no es gay por relación con Cody Simpson

La cantante Miley Cyrus sigue estando en el foco de las noticias desde su anuncio de divorcio con el actor Liam Hemsworth, luego, la fugaz relación que mantuvo con Kaitlynn Carter y la confirmación unas semanas después de la relación que tiene con el cantante Cody Simpson.

Ahora, menos de tres meses después del divorcio, del cual la cantante pidió privacidad y respeto, a través de una transmisión en directo por su cuenta de Instagram, Cyrus confesó que la única buena relación que ha tenido es con Cody Simpson “Él es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda”, dijo.

“Hay buenos hombres ahí fuera. No desistan. No tienen que ser gays. Hay buena gente con pene ahí fuera. Tan solo tienen que encontrarlos. Tienen que encontrar un pene que no sea un pene, ¿saben a lo que me refiero?, agregó en la transmisión.

Por si fuera poco, Cyrus añadió: “Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody”.

En la transmisión también la acompaño su novio Cody Simpson, quién ha sido amigo de la cantante desde hace varios años.

