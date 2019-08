Nueva canción de Miley Cyrus habla de su ruptura con Liam Hemsworth

La cantante estrenó un nuevo sencillo titulado 'Slide Way' el 15 de agosto. Tratándose de la primera música inédita que publica tras conocerse su separación de Liam Hemsworth, los fans se lanzaron a analizar la letra del sencillo en busca de posibles referencias a su ex o pistas que expliquen el inesperado final -al menos para el gran público- de su matrimonio de nueve meses.

El verso más obvio que hablaría de su relación sentimental de casi una década y plagada de altibajos reza: "Ya no tenemos 17 / Ya no soy la que era / Tú mismo dijiste que todo cambia / Tenías razón, ahora somos adultos". La pareja se conoció en 2010 mientras rodaban la película 'La última canción', cuando ella tenía tan solo 17 años, y parece que ahora Miley apunta a que el paso del tiempo y sus respectivas evoluciones personales habrían sido un factor de peso en su ruptura.

En otro verso, la artista -que creció en Tennessee y posee una granja en Nashville- habla de su deseo de "regresar a mi casa en las montañas" para alejarse del "whiskey y las pastillas". Esta es una declaración de intenciones que muchos han relacionado con los rumores que afirman que el supuesto estilo de vida fiestero de Liam habría ido minando poco a poco su convivencia.

Aunque en la canción Miley repite en varias ocasiones que ella "no tira la toalla fácilmente", la propia estrofa inicial apunta a que el final de su historia de amor con el intérprete australiano habría llegado a su fin de forma natural e inevitable. "Hace no mucho esto era el paraíso / Hace no mucho yo estaba paralizada / Creo que echaré de menos las luces de la bahía / Pero ha llegado la hora de marcharse", dice la canción. Esa última parte haría referencia a las vistas desde su antigua mansión de Malibú, que quedó destruida a finales del año pasado en los incendios que arrasaron California, y a sus planes actuales de mudarse a un nuevo hogar.