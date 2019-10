¡Liam Hemsworth no se queda atrás! Esta sería su nueva pareja

Desde que se conoció la ruptura de la famosa pareja de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, ambos han demostrado que la vida sigue. Inicialmente Miley fue quien estuvo en el ojo de la prensa por su relampagosa relación con Kaitlynn Carter y luego sus románticas fotografías con Cody Simpson.

Ahora, el turno es para Liam Hemsworth, quien fue fotografiado por el portal especializado en entretenimiento TMZ caminando por las calles de New York de la mano junto a la actriz Maddison Brown, quien hace parte del elenco de Dynasty que se emite en Netflix, donde interpreta a Kirby Anders.

Liam Hemsworth Holds Hands with Mystery Girl in NYC https://t.co/ZZTmQNABaE — TMZ (@TMZ) October 11, 2019

Cabe destacar que una vez se conoció la ruptura, Hemsworth se manifestó a través de sus redes sociales afirmando que "Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación", desde entonces no se han hecho referencias sobre el divorcio.