Anthony Zambrano y su promesa de medalla para Tokio 2020

"Es un honor y un placer tener el apoyo de todos ustedes. Me siento muy feliz y agradecido con Dios, esto fue un reto para mí y para muchas personas. El cambio que viví en mi vida, dejar a mi familia y viajar a Ecuador por este objetivo fue duro, pero estoy satisfecho porque se logró", comentó en primer lugar el nacido en La Guajira, Anthony Zambrano.

Ernesto Lucena (ministro del Deporte) aprovechó para darle un mensaje a Anthony José como parte del preámbulo de la rueda de prensa: "usted es un ejemplo, una hoja de ruta para todos los jóvenes del país para estar por fuera de la guerra, las drogas y del crimen".

Siendo la primera vez que el país logra una medalla mundial en una prueba de velocidad de atletismo, los registros de Zambrano son históricos y así lo había pensado cuando inició la preparación de este 2019 con su entrenador.

"Esta medalla me sabe a oro después de lo que he tenido que vivir. No sé ni cómo me siento, como otra estrella, como Caterine Ibargüen, ella es la reina y siempre lo será", manifestó el atleta, quien añadió: "a comienzo de año dije estas palabras, 'este año será el mío y voy a callar muchas bocas'. Con mi entrenador nos trazamos la meta de Panamericanos y el Mundial".

Tan grande es lo que ha conseguido Anthony que dentro del circuito ya es visto con otros ojos por sus competidores, acostumbrados a sumar metales en cada una de las paradas de la Liga Diamante, en los Mundiales y los Olímpicos.

"Ahora mismo me gané el respeto de los jamaiquinos, de los estadounidenses, nunca habían visto a un colombiano rematar así. Todos me daban la mano, la tortilla se volteó", comentó el medallista de plata en el Mundial, aunque también exigió que las próximas generaciones "sean más que yo. Yo sé que en el 2020 van a haber más deportistas dándole medallas al país".

La otra cara de la moneda es que gracias a sus logros Anthony y los ganadores del último tiempo son, como lo comentó el Ministro Lucena, un ejemplo para el país: "es una responsabilidad muy grande. Desde los Panamericanos demostré que iba a sacar la cara por el país siempre, donde sea, en la 'conchinchina'. Tengo mis cuatro llantas bien puestas, así tenga un dolor daré lo mejor de mí y siempre lo haré".

Sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Zambrano se atrevió a asegurar que, por lo menos, en el relevo 4x400 metros el país tendrá su medalla.

"El relevo lo vamos a entrenar todos juntos. Se los digo hoy, vamos a ser finalistas Olímpicos y nos vamos a traer una medalla de Tokio 2020. Vamos a mejorar, con el favor de Dios", fueron las palabras del atleta que con Jhon Alejandro Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Alexander Solis fue cuarto en el Mundial de Doha.

Además, comentó que en su prueba de 200 metros, el registro que consiguió en Catar "es para pasar a una final y después ya veremos. No puedo hablar de lo que no he hecho. Tenemos que tener una buena preparación, tenía vacaciones, pero ya no. Tengo que pasar navidades en Ecuador. Son sacrificios que hay que hacer".

Lo que viene para Anthony Zambrano será su preparación en Ecuador, donde tiene base desde hace meses, pensando en esa prueba y, de momento, no está confirmada su presencia en los Juegos Nacionales Bolívar 2019 que se desarrollarán en el mes de noviembre.