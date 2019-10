J Balvin reflexiona sobre las relaciones “falsas” de Instagram

J Balvin compartió en su perfil de Instagram un video en el que habla sobre lo que aparentan las relaciones de pareja en las redes sociales.

En este video el cantante paisa mencionó que: “Yo soy de las pocas personas que comparten su vida de pareja en Instagram (…) Lo único que no comparto es que veo y, me costa, demasiados malos comportamientos y ponen ‘caption’ sobre la pareja de la vida, estamos para siempre. Pero he visto con mis propios ojos lo que hacen”.

Además, se pregunta en que: “de qué sirve tener una vida falsa en Instagram si no tienen una vida real”.

Algunos de sus seguidores realizaron comentarios de apoyo, pero otros mencionaron que él no debería estar en las redes sociales por sus problemas de salud.

Recordemos que el cantante colombiano confesó hace unas semanas sufre de ansiedad. (Lea la nota sobre este tema)