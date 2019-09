J Balvin y su lucha contra la ansiedad

J Balvin no lo dejará como anuncio al aire su declaración de la pasada semana "yo sufro ansiedad", pues el viernes 20 de septiembre volvió a publicar al respecto. Esta vez el medio fue una foto de su cara, con una descripción que busca hacer conciencia de la importancia de la salud mental.

Lea también: ¿Qué pasó? Entrega de 15000 peluches gratis terminó suspendida

Con esto, el artista colombiano muestra su compromiso con la desmitificación de las enfermedades de este tipo, pues sus palabras siempre son acompañadas con un "No es para locos". Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, celebrando la representación que brinda Balvin a las personas que sufren de ansiedad en silencio.

Vea también: ¡Hágalo usted mismo! Sorprenda a su pareja con estos regalos

En esta publicación resalta que cree en Dios, pero eso no impide que entienda lo que le dicen los doctores. Por eso pide a las personas que no pasen por ese duro camino solas, sino que busque ayuda: "¡vé busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad!"

El cantante admitió hace una semana tener ansiedad y compartió en Instagram un sentido video sobre la importancia de buscar ayuda psicológica. En su descripción decía "Busquen ayuda profesional, los psiquiatras no son pa loco, más locos no salir de esto".