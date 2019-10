Corea del Norte acusa a EEUU de hacer fracasar el diálogo en Suecia

Corea del Norte acusó a Estados Unidos de provocar el fracaso de las consultas sobre el programa nuclear norcoreano entabladas este sábado en Estocolmo, tras meses de parálisis y pese a la nueva escalada de Pyongyang con las pruebas de misiles.

Era el primer intento de reanudar el diálogo entre los dos países después del fracaso de la cumbre de Hanói en febrero entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un.

El emisario norcoreano Kim Myong Gil y el estadounidense Stephen Biegun participaron en un encuentro promovido por el enviado especial sueco Kent Härstedt.

Las dos delegaciones se reunieron en una propiedad situada en una isla de la capital sueca, a unos cientos de metros de la embajada norcoreana. Al final de la jornada el Kim Myong Gil informó del fracaso.

"Las negociaciones no han satisfecho nuestras expectativas y finalmente fracasaron (...). El fracaso de estas negociaciones, que no desembocaron en progreso alguno, se debe únicamente a Estados Unidos que no ha renunciado a su acostumbrada actitud", declaró a la prensa delante de la embajada norcoreana en Estocolmo.

"Estados Unidos alimentó las expectativas haciendo propuestas de enfoque flexible, con métodos nuevos y soluciones creativas. Pero nos ha decepcionado mucho y ha enfriado nuestro entusiasmo por dialogar al no traer nada a la mesa de negociaciones", añadió.

En una etapa en Pekín antes de partir hacia Suecia, Kim Myong Gil dijo tener "grandes expectativas" en estas negociaciones y se declaró "optimista".

En una visita a Atenas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que su delegación acudió a Estocolmo "con varias ideas (...) para aplicar los compromisos" adquiridos por Trump y Kim Jong Un en Singapur en 2018.

Ya se celebraron en Estocolmo otras reuniones a este nivel sobre el desarme nuclear norcoreano en marzo de 2018 y enero de 2019.

El gobierno estadounidense, que aún no ha reaccionado al fracaso de la cita en Estocolmo, quería retomar cuanto antes el diálogo con Corea del Norte.

Finalmente el martes, la diplomacia norcoreana anunció la reanudación de esas conversaciones este fin de semana, lo que Estados Unidos confirmó rápidamente.

Pero 24 horas después de este mensaje positivo, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico mar-tierra, después de haber multiplicado las ensayos de misiles de corto alcance en estos últimos meses.

El jueves, la agencia oficial norcoreana explicó que este "nuevo tipo de misil balístico", presentado como un Pukguksong-3, fue lanzado desde un submarino "desde las aguas próximas a la bahía de Wonsan" y anunció una "nueva fase en la contención de la amenaza de las fuerzas exteriores".

El Pentágono estimó por su parte que este "misil balístico de corto a medio alcance" había sido lanzado desde una plataforma marina.