Inspector de cartera de Aguas de Cartagena fue atracado con arma de fuego en Olaya Herrera

Cuando el colaborador de la empresa se dirigía a realizar una inspección en una vivienda de esa zona, notó la presencia sospechosa de dos hombres. De inmediato, solicitó permiso al usuario para ingresar al inmueble, sin embargo, uno de los asaltantes lo alcanzó a interceptar, sujetándolo fuertemente de su uniforme, mientras lo intimidaba con un revólver, calibre 38, en la cabeza, exigiendo la entrega del celular, pertenencias personales y dinero.

Mientras tanto, el segundo delincuente revisó los bolsillos del uniforme del colaborador de Acuacar, buscando erróneamente dinero producto de su actividad laboral. Al no encontrar efectivo y tras revisar las botas del trabajador, el segundo sujeto le pidió a su cómplice que le disparara “para no dejar evidencias”. Ante esta amenaza, Dairo Pérez explicó que su función no es el recaudo y aclaró que la empresa no realiza esas labores en los hogares de los usuarios, mientras suplicaba por su vida.

Ante los gritos desesperados del colaborador de Acuacar, los atracadores huyeron rápidamente, llevándose las llaves de la motocicleta del operario. Hasta el momento, se desconocen sus identidades y los hechos son objeto de investigación para lograr la individualización de los delincuentes.

Acuacar realiza el acompañamiento necesario a su colaborador, tanto legal como psicológico. De igual manera, manifiesta su rechazo absoluto por la tortura a la que fue sometido el inspector. Asimismo, la compañía aclara que ninguno de sus trabajadores está autorizado para recaudar dinero, ni se reciben pagos en las oficinas de atención al usuario. Advierte que todas las transacciones se realizan a través de los canales habilitados, agentes de recaudo, supermercados y canales virtuales.