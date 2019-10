“Nadie ha dicho que vamos a romper relaciones con Cuba”: Canciller

Desde que cometieron el atentado en la Escuela General Santander en el sur de Bogotá, dejando más de 20 policías muertos, varios comandantes del ELN permanecen en Cuba, país en donde se iba a continuar con las negociaciones de paz, pero justamente ese acto terrorista rompió con toda posibilidad de diálogo entre las partes.

Por esa razón el Gobierno colombiano ha insistido al cubano que entregue a los guerrilleros que permanecen en la isla ya que están siendo buscados a través de circulares de Interpol por ese atentado y porque ya no hay negociación de paz. Por eso y aunque cada vez la molestia es más evidente porque estos elenos siguen en la isla, el canciller Carlos Holmes Trujillo, indicó que desconoce la razón por la cual se ha dicho que las relaciones diplomáticas se romperán.

“Nadie ha dicho que vamos a llamar a consultas al embajador, esa decisión no se ha tomado. He dicho que el llamado a consultas al embajador existe dentro de los mecanismos diplomáticos, pero esa decisión se toma a la luz de unas circunstancias que no se han dado todavía”, señaló.

Aseguró que lo lógico es que Cuba, siendo integrante de los países que tienen convenio con la Interpol, entregue a los guerrilleros pero indicó que la ruptura de relaciones es la última opción.

“No estamos en eso en este momento y no queremos llegar hasta allá, no queremos que eso suceda y por eso estamos esperando la respuesta que me ofreció el canciller de Cuba, la cual nos haría llegar después de la muy intensa y profunda conversación que tuvimos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas”, añadió.

Lo cierto es que los guerrilleros permanecen en la isla desde hace nueves meses y desde allí han hecho llamados para continuar con la negociación, pero el Gobierno les ha dicho que cuando dejen de delinquir y de secuestrar se podría retomar el diálogo.