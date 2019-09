¿Se hizo justicia? Condenada a 13 años por cortarle el pene a su pareja

Una joven argentina le cortó los testículos y el pene a su amante con unas tijeras de podar. Brenda le tapó los ojos a su víctima con la excusa de practicarle sexo oral. Esta semana se conoció su sentencia, el jurado determinó de manera unánime que pagará 13 años de prisión y una multa de aproximadamente 29 millones de pesos colombianos ($494.000 argentinos) por daño emergente y daño moral.

En las primeras etapas de la investigación, Brenda aseguraba que su amante la intentó violar. Además, decía que el hombre tomaba y compartía fotos y videos obscenos de ella sin su permiso. Sin embargo, la investigación nunca comprobó estas acusaciones.

De hecho, a pesar de que el celular del hombre fue incautado, nunca se encontraron dichas fotos, pero sí hallaron chats en los que la joven proponía la captura de videos como parte de un juego sexual.

La fiscal del caso, Laura Battistelli dijo en declaraciones al medio El Clarín que "El mensaje que deja este fallo es que las mujeres no queremos tomar el lugar de los hombres. No pasamos de ser víctimas a ser victimarios. No nos reivindicamos así”.

El hombre fue rescatado después del ataque por unos vecinos que oyeron los gritos. Tuvo que ser operado y se recuperó favorablemente luego de que su aparato fuera reconstruido. Declaró al medio Todo Noticias que a pesar de que su estado de salud es optimo, quedó con traumas psicológicos.