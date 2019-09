Temo por mi vida: capitán que denunció acoso sexual en el Ejército

En diálogo con Caracol Radio, la capitán del Ejército, Maritza Soto, aseguró que fue víctima de acoso sexual y laboral por parte del comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido No 3, el coronel, Hernando Garzón Rey, con sede en Norte de Santander.

"El acoso se dio muchas veces. Daba las órdenes y siempre hacía insinuaciones. Decía por ejemplo, mire Maritza si usted cambiara yo le diría cosas bonitas al oído. Eran situaciones muy incómodas que siempre iban de abrazo, de la tocada, es decir, sobre pasando los límites de superior a subalterno", señaló la oficial.

Frente al temor que siente por su vida, dijo que el coronel al enterarse de que ella había interpuesto la queja ante otras instancias superiores le manifestó en modo de advertencia, "cuídese y aténgase a las consecuencias".

"El decir de él es que no le va a pasar absolutamente nada porque él es prácticamente general. Él asciende al grado de brigadier general en diciembre y dice que lo conoce mucha gente por lo que no le va a pasar nada", agregó.

Abandonada por el Comandante del Ejército

La capitán Soto aseguró que se siente abandonada por parte del comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, de quien aseguró maneja un doble discurso para estos casos.

Señaló que luego de dialogar personalmente con el General Martínez, este se comprometió a trasladarla a Bogotá para no exponerla más a la situación con el coronel Garzón, sin embargo, según Soto, al otro día de hablar con el comandante del Ejército se enteró que había sido enviada a Argelia Cauca, zona de conflicto, siendo ella personal administrativo y no de armas.

"Me siento abandonada. Él (Nicacio Martínez) me dice una cantidad de palabras bonitas, de apoyo y al final siento que es una burla, siento que no hay institucionalidad, las políticas que hablan de género, de mujer, de confianza, de respeto son eso, políticas que no se cumplen en la realidad", agregó Soto.

Más casos

Aseguró la oficial que con ella se pusieron en contacto otras mujeres uniformadas, quienes le aseguraron que vivieron la misma situación con el coronel Garzón, pero que hoy no se atreven a denunciar por que piensan que sus vidas pueden estar en peligro.

"Se han contactado conmigo dos mujeres más, de las cuales una sola va a denunciar. Una de ellas me dijo que le daba miedo hacerlo porque ella sabía que era capaz de mandarla matar", agregó la capitán.

Señaló la oficial que su denuncia ya fue interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación para que determine las conductas o faltas disciplinarias en las que pudo haber incurrido el coronel en su caso.

Por último indicó que de la oficina de la Vicepresidencia de la República se pusieron en contacto con ella y de allí se comprometieron a hacerle seguimiento a su caso.