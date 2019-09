Dávinson Sánchez, entre los 100 mejores jugadores de la Liga Premier

La reconocida revista inglesa 'Four Four Two' elaboró un listado con los 100 mejores jugadores de la Liga Premier de Inglaterra, donde figura el defensa colombiano Dávinson Sánchez, figurando en la casilla 81 de la publicación.

Sánchez, defensor del Tottenham, fue reconocido como un jugador "confiable" y con "responsabilidades" en la zaga defensiva del club londinense.

“Por lo general, es un jugador bastante confiable y compuesto en la línea de fondo de Tottenham, pero los primeros partidos del internacional colombiano han estado plagados de errores personales”, resaltó la revista sobre el colombiano.

El colombiano ya suma más de 80 partidos oficiales con el Tottenham y está en un proceso de retomar su rendimiento en una nueva posición, a pesar del regular arranque liguero, Sánchez ha dejado grandes actuaciones con los 'Spurs'.