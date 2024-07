Paro de Taxistas: gremio de las plataformas digitales defienden su derecho al trabajo

En respuesta a los bloqueos que se están llevando a cabo en varias ciudades del país por parte de los taxistas, Alianza In, el gremio que representa a las plataformas digitales en Colombia, expresó su posición firme frente a estos eventos. José Daniel López, Director Ejecutivo de Alianza In, reafirmó el respeto del gremio al derecho a la protesta pacífica, pero rechazó categóricamente los bloqueos de vías y los actos de vandalismo que afectan la movilidad de miles de ciudadanos.

López hizo un llamado al gobierno nacional para retomar el diálogo y enfatizó la importancia de considerar a los más de 8.000.000 de usuarios y a las más de 100.000 familias que dependen de las plataformas de movilidad para generar ingresos. Según datos proporcionados por el DANE, en el país hay dos mujeres usuarias por cada hombre en estas plataformas, y un estudio de Fedesarrollo de 2021 indica que las familias que dependen de estas aplicaciones representan cerca del 0,5% de la población ocupada del país.

Además, López subrayó la necesidad de impulsar una movilidad segura y eficiente, que contribuya a la productividad y al desarrollo económico. En Bogotá, propuso la creación de una Instancia de Diálogo con conductores en el Plan Distrital de Desarrollo, que incluiría a entes de gobierno, concejales, órganos de control, asociaciones de conductores, voceros del sector del taxismo y empresas de plataformas de movilidad.

Alianza In destacó que las apps de movilidad y los taxistas no deben ser vistos como antagonistas, sino como complementarios en el ecosistema de transporte. Actualmente, las plataformas asociadas a Alianza In registran más de 230.000 cuentas de usuarios tipo taxi.

“En Alianza In representamos a estas plataformas, pero también, de forma indirecta, a los intereses de millones de usuarios que diariamente buscan formas de movilidad eficaces, seguras, colaborativas y contemporáneas”, concluyó López.

El gremio reitera su compromiso con una discusión pública que priorice la libertad de los usuarios y el derecho al trabajo digital, instando al gobierno a considerar estos aspectos en las políticas de movilidad y en la reactivación económica del país.