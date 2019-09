Con James, Real Madrid se suma a la parte alta de la tabla de la Liga

Real Madrid ganó por 0-1 al Sevilla con un gol de Karim Benzema y, en un choque en el que se empleó con mucha más intensidad y fue superior a su rival, se impuso con autoridad en el Sánchez Pizjuán, con lo que se redime y cierra la 'herida' que parecía que se le había abierto tras perder en París.

Los madridistas, con mucha implicación, trabajo y concentración, superaron a un Sevilla muy temeroso a veces y que apenas creó ocasiones ante un Real Madrid que, después de perdonar al final del primer tiempo y al principio del segundo, acertó a los 64 minutos con un gol de cabeza de Benzema tras un centro medido de Carvajal. para llevarse un justo premio.



El Real Madrid llegaba con muchas urgencias al duelo, siempre vibrante en un Sánchez Pizjuán 'maldito' para los merengues -11 derrotas en 18 visitas en este siglo, con 4 seguidas en las últimas cuatro-, y la obligación de resarcirse de su dura derrota en la 'Champions' ante el PSG (3-0) y de no dar pie a que fuera a más la temprana herida que se le ha abierto.



Sin Marcelo, Isco, Modric y Asensio y a sólo seis días del derbi con el Atlético, Zidane repitió el once de París, salvo el regreso de Sergio Ramos por Militao y con James, Casemiro y Kroos de nuevo en la creación y Bale, Benzema y Hazard en el tridente ofensivo.

Enfrente, el Sevilla, en un gran momento (ganó 0-3 al Qarabag en la Liga Europa) y que defendía el liderato, con el único cambio respecto a la última jornada del argentino Mudo Vázquez arriba junto a su compatriota Lucas Ocampos y al holandés Luuk de Jong.



Al final, en lo que fue la tónica de todo el choque, el equipo de Nervión exigió muy poco en ataque a un Madrid que, con otra actitud, más intensidad y con un juego inteligente, se puso el mono de trabajo, pudo lograr el 0-2 por medio de Bale y despejó todas las dudas en un feudo hasta ahora 'maldito'.