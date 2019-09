“La Gorda Fabiola” denuncia estafa de supuestas pastillas milagrosas

La humorista “La gorda Fabiola” ha compartido un video en el que aparece muy disgustada, porque están usado su imagen para vender unas pastas y bebidas milagrosas para adelgazar.

“Siguen estafando gente con malteadas, pastillas y yo no sé qué más cosas, ‘milagrosas’, para adelgazar; [dicen] ‘que ‘la Gorda Fabiola’ las tomó para adelgazar’. Y caen, y me llaman y me insultan que porque [según la gente] me presto para esto”, menciona la humorista.

Además, aclara que, “El temita me tiene jorra, como decimos en la costa. Adelgacé por una cirugía bariátrica, mis médicos bariátricos hicieron todo lo posible y lo lograron, me curaron la diabetes, y logré esta figura que hoy en día tengo… Nada de malteadas ni pastillitas ‘milagrosas’; lean muy bien, no me insulten por eso, aunque no los culpo. Y dejen ustedes, los estafadores, de coger las fotos que publico en las redes para poder armar esta historia mentirosa; estafadores de mie***”.