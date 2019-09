Denuncian a magistrados que ordenaron la no extradición de ‘Santrich’

La congresista del Centro Democrático amplío su denuncia en contra de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, por considerar que pudo haberse presentado un posible prevaricato por sus actuaciones frente al caso de ‘Jesús Santrich’.

Le puede interesar: Oficializan suspensión de Jesús Santrich como congresista

“Amplié la denuncia por el presunto delito de prevaricato contra los tres magistrados de la JEP que ordenaron la no extradición y la libertad de Jesús Santrich que son Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murilño Granados”, dijo la senadora.

Holguín había radicado su primera denuncia el pasado mes de mayo cuando ocurrieron los hechos y ahora con el rearme de ‘Santrich’ amplío su versión ante la Comisión de Acusación. “En esta audiencia me permití hacer un recuento de la denuncia que presenté el 22 de mayo, entregué los 10 puntos de la Procuraduría donde se argumenta que no se debió dar el beneficio de no extradición”.

En la diligencia agregó que “el boletín de la Procuraduría en el que señala que la JEP no tenía facultades para exigir pruebas a los Estados Unidos, el indictment de Estados Unidos que prueba que el delito fue posterior a la firma del acuerdo final, la declaración del gobierno norteamericano sobre la decisión de la JEP, la circular roja de Interpol, los antecedentes y las noticias sobre el criminal Jesús Santrich y su reaparición en armas”.

Lea también: El prontuario de la disidencia de Iván Márquez

Recientemente ‘Santrich’, después de haber huido del ETCR que está ubicado en el departamento de Cesar, reapareció en un video rearmado y anunciando al país que volvía a las armas.