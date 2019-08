Pacto por la paz busca poner fin a 40 años de violencia política en el país

El Pacto por la cultura política y la no violencia en la campaña electoral fue suscrito por 12 partidos que se comprometieron a reconocer el respeto por el opositor y a utilizar de manera responsable y respetuosa los espacios en medios de comunicación y redes sociales.

Le puede interesar: Gobierno activa medidas de seguridad para proteger a candidatos de la Farc

Los partidos afines al gobierno y de oposición firmaron la iniciativa que está orientada a fomentar las nuevas ideas y prácticas a favor del respeto por los valores democráticos, la legalidad, el derecho a disentir y a la crítica, y la búsqueda del pluralismo y la ética política para la construcción participativa de la paz.

En la firma de este pacto el presidente Iván Duque llamó a los firmantes a que no solo se expresen voluntades, si no se apliquen en la contienda electoral “En Colombia no hay ni causa ni ideología que justifique la violencia entre los colombianos. No se ejerce política cuando se acude a la violencia, porque la violencia cuando se intenta vincular a la política lo que termina siendo es la legitimación del crimen”

“A mí me preocupa muchísimo cuando vemos que el narcotráfico y el crimen organizado quieren, nuevamente, cobrar amenazas en los territorios y pretenden, en algunos lados, capturar el poder local. Solamente este sentimiento de unidad es el antídoto frente a sus pretensiones”.

El evento contó con la participación de representantes de partidos políticos como Rodrigo Londoño alias Timochenko, del partido FARC quien reafirmó el compromiso de llevar el pacto a las regiones.

“Teníamos el reto de construir la paz, hicimos la paz, ahora tenemos el reto de plasmar todo lo que acordamos y en este momento es erradicar la violencia, sacar las armas del ejercicio de la política, trabajar por toda una cultura y terminar la estigmatización” afirmó.

“Comenzamos a avanzar en lo que acordamos en la Habana de sacar la violencia del ejercicio de la política, y esta es una oportunidad muy grande que tiene Colombia, es un paso muy importante que nos va ayudar” añadió.

Lea también: ASI abre investigación a 'Manguito' por no respetar directrices del partido

Mientras tanto Alejandra Barrios, Directora de la MOE, aseguro que ha aumentado el nivel de violencia contra pre candidatos, incluso antes de la inscripción a las elecciones y el inicio de la campaña.

“Es fundamental poner sobre la mesa un pacto en el que se hable sobre la no violencia por que más o menos cada día está ocurriendo un hecho de violencia política (…) claramente es muy relevante que tengamos candidatos vivos que puedan estar en la competencia electoral”.

Según el último informe el nivel de violencia contra pre candidatos ha aumentado incluso antes de la inscripción a las elecciones y el inicio de la campaña. Al corte de 27 de julio se han registrado 40 hechos de violencia contra pre candidatos (3 contra mujeres y 37 contra hombres), 9 de ellos asesinados (5 aspiraban a la alcaldía, los otros 4 al concejo).

Sobre el tema: CNE definirá presunta inhabilidad de Ángela Hernández

La firma de este compromiso se suma al ‘Pacto por la Ética de la Información’ que firmaron la semana pasada los partidos políticos. El objetivo de estos acuerdos es reforzar el respeto en el desarrollo de la campaña electoral.