Ordenan libertad de Carlos Palacino

Después de dos años de diligencias el ex presidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino, comparte la suerte judicial que ayer celebró el ex magistrado Francisco Ricaurte, quedará en libertad por vencimiento de términos.

Palacino tienen dos procesos pendientes en la Fiscalía por las millonarias y supuestas irregularidades en los recursos destinados a la salud y que estaban a cargo de la entonces Eps más grande del país, Saludcoop.

Su defensa pidió la libertad por considerar que pasaron más de 120 días sin que arrancara el juicio por el proceso que lo tienen cárcel. En ese momento el juez rechazó la posibilidad y mantuvo la medida de aseguramiento en su contra.

El pasado 13 de agosto y como consta en los registros de la Rama Judicial una magistrada del Tribunal de Bogotá ordenó revocar la medida de aseguramiento y cambiarla por otra no restrictivas de la libertad, como no salir del país y no acercarse a la partes en el proceso.

Hace un mes la Fiscalía intentó presentar por tercera ocasión el escrito de acusación en su contra pero la audiencia se suspendió por la inasistencia de Palacino y su abogado a la diligencia, en ese momento la juez consideró que se trataba de una actitud dilatoria de la defensa.

"Yo no puedo creer que un mes después y llegue la defensa a hacer esto, desde ya califico como absolutamente dilatorio e irrespetuoso por la administración de justicia"