¡Éxito en ventas! LP debe cambiar su locación

El primer concierto de LP (acrónimo de Laura Pergolizzi) en Colombia tubo una acogida tan grande que se tuvo que cambiar el lugar de su realización. Ahora se llevará a cabo en el Royal Center de Bogotá.

La boletería estará nuevamente disponible a partir del 20 de agosto en entradasamarillas.com. Si piensa comprar boletas, tenga en cuenta que la boletería de $85.000 a $99.000 se agotó solo 4 días después de la apertura de taquilla.

Recuerde que la cantante va a cantar las canciones que todos sus fans conocen: Lost on You, Other People, When We're High, entre otras. Además, trae algunos sencillos de su más reciente álbum Hear To Mouth, lanzado en diciembre de 2018.