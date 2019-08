¿Homicidio o accidente? Las dudas en caso de helicóptero del Ejército

Comandos especiales del Ejército y autoridades judiciales viajaban a una operación contra el narcotráfico en Argelia (Cauca), el 19 de octubre del año pasado. Luego de la operación, el helicóptero del Ejército desapareció del radar y horas después se confirmó que se había estrellado.

En el siniestro fallecieron el mayor Pedro Ignacio Granados Salcedo, el capitán Edson David Quintero Sánchez, el sargento segundo Ramiro Santos Carvajal y el cabo primero Eduardo Ruiz Gutiérrez.

En su momento se indicó y es la versión que mantiene hoy el Ejército, que la aeronave se accidentó y que no se trató de una acción violenta por parte de los narcotraficantes dueños del alcaloide que fueron a incautar las unidades militares.

En la imagen se puede observar como la Fiscalía califica la situación como homicidio.

Para los familiares de una de las víctimas de este siniestro, el Ejército está ocultando información sobre lo sucedido, cómo lo indicó a Caracol Radio Jaime Granados, hermano del mayor, Pedro Granados, quien era el piloto de la aeronave.

“Yo recibí una información de una fuente amiga del Gobierno y esta fuente me dijo que el helicóptero fue impactado, la fuente me reiteró esa palabra (impactado) en varias ocasiones y me dijo que el helicóptero se encuentra en el suroccidente de Colombia en la cordillera”, contó Granados.

Añadió: “Lo que ellos (Ejército) quieren ocultar es que el helicóptero fue impactado. Porque a mi hermano le cambiaron el itinerario, le adelantaron la hora del vuelo, él iba a dejar unas tropas, las dejó y lo hicieron devolver a recoger unos kilos de clorhidrato de cocaína y en cuando los retiraba, sucedió lo que está en confusión”.

Según los familiares del mayor Granados, este caso tiene ingredientes llamativos, como que el helicóptero accidentado pertenecía a la Tercera División del Ejército, que era comandada por el luego capturado y enviado a prisión, general (r) Jorge Romero, por actos de corrupción, y bajo la inspección del general Nicacio Martínez, hoy comandante del Ejército.

“Para que nos entregue un papel el Ejército en el caso de mi hermano ha sido una guerra de cielo y tierra (…) Personal del Ejército le dijeron a mi cuñada que había que esperar, que ellos querían manejar eso sigilosamente, que ellos querían manejar todo calladamente”, añadió Granados.

Hoy, casi un año después del siniestro aéreo, lo familiares del mayor Granados aseguran que el caso está en la impunidad, que ninguna autoridad les brinda respuesta sobre la muerte del piloto, ni dan razón sobre las reales causas que llevaron a que el helicóptero se accidentara.