El campeón Manchester City comienza a revalidar el título

El Manchester City del técnico español Pep Guardiola, actual campeón de la Premier inglesa, comenzó este sábado la defensa de su título con una fuerte goleada (0-5) al West Ham del chileno Manuel Pellegrini en su estadio London Stadium.



El español David Silva estrenaba brazalete de capitán de los Citizens, su compatriota Rodri debutó en la Premier mientras que el argentino Sergio Agüero empezó el partido en el banquillo de suplentes, aunque en el 69 sustituyó a Gabriel Jesús y marcó, de penalti, el 0-4 que daba a su equipo el liderato provisional.

El brasileño había sido, precisamente, quien había marcado el primer gol para el City en la liga, en el minuto 25 Walker centró raso desde la línea de fondo, desvió el central Issa Diop y el balón suelto llegó a Jesús, que batió a Fabianski junto al palo derecho.



Tras el descanso, los de Guardiola llegaron con más comodidad terminaron arrollando al West Ham.



En el minuto 51 Raheem Sterling recibió de Kevin De Bruyne, dribló a su marcador y marcó el 0-2 con un disparo raso. Sólo tres minutos después, Gabriel Jesús volvió a anotar, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego tras consultar el VAR.

En el 76 no ocurrió lo mismo. El VAR validó el segundo de Sterling, que colgó el balón por encima de Lukasz Fabianski dentro del área local (0-3).



El 4-1 endosado por el Liverpool al Norwich en el partido inaugural de la Premier, este viernes, concedía, no obstante, el liderato a los Diablos Rojos, pero en el m.84 Agüero marcó el 0-4 de penalti por falta de Diop a Mahrez. Fabianski atrapó el primer tiro, pero el árbitro decretó que se repitiera el lanzamiento porque Rice había entrado en el área y, esta vez sí, el argentino acertó.



Todavía hubo tiempo para el quinto. En la prolongación (minuto 92) Sterling redondeó su triplete con un disparo ajustado al palo derecho.



El City ha comenzado la temporada por la misma senda del éxito de la anterior, ganando por penaltis la Community Shield (Supercopa inglesa) al Liverpool, tras empatar a uno en el tiempo reglamentario, y haciéndose con el liderato en su primer contacto con la nueva temporada.