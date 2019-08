Edgar Rentería: “Queremos apoyar a todos los deportistas”

Edgar Rentería estuvo en exclusiva con El Alargue de Caracol Radio y hablo acerca del momento actual que viven los peloteros colombianos en las grandes ligas.

El colombiano hizo historia en 2010 cuando obtuvo por segunda vez la serie mundial, siendo el único colombiano en lograrlo.





Sobre su reconocimiento en Colombia:

“La gente me ha dado mucho cariño”

Sobre su reconocimiento en Estados Unidos:

“Acá es diferente, se ven más jugadores, más deportes, en Colombia la gente lo vive de otra manera, nunca me he negado a tomarme una foto”

Sobre el momento actual del béisbol colombiano:

“Nosotros venimos viendo el crecimiento de los beisbolistas colombianos hace rato, lo estábamos esperando hace rato, ahora solo tenemos 10 pero espero que a final de año seamos muchos más. Estoy muy orgulloso por ellos, espero que superen todo lo que nosotros logramos. Hay que seguir dejando a Colombia por todo lo alto”

“Nuestro proceso está en crecimiento, podría decir que nos parecemos a Curacao o también Holanda, nadie esperaba que tuvieran ese desarrollo y ahora son potencia”

Sobre Urshela:

“Nosotros sabíamos que tiene mucho talento para jugar. Él llegó al momento donde debe explotar y lo está haciendo”

“Es un bateador de línea, no será un jonronero, pero ojalá nos sorprenda a todos y sea un jugador que haga 30 o 40 jonrones”

“Tiene que trabajar si quiere estar en el próximo juego de las estrellas”

Sobre el rendimiento de los beisbolistas colombianos en las grandes ligas:

“Me han sorprendido, están creciendo mucho, no me he esperaba ese rendimiento en este momento”

“Teheran y Quintana son los viejos, los más veteranos del grupo, están dejando su marca. Son muy trabajadores”

Sobre el apoyo de la gente en Colombia:

Otros deportes han dado gloria al país, el ciclismo, el béisbol, el tenis, ¿cómo hacer que las personas apoyen más otros deportes distintos al fútbol?

“Hay que aportar un granito de arena para que la gente apoye el béisbol y todos los deportes”