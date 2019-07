No hay afán para presentar la reforma pensional al Congreso: Mintrabajo

A paso firme avanza el estudio del proyecto de ley de atención a la vejez o reforma pensional que el gobierno nacional está estructurando para atender a los 20 millones de trabajadores que no van a tener la posibilidad de alcanzar una pensión.

Sin embargo, la ministra del trabajo Alicia Arango manifestó que las mesas técnicas avanzan en la estructuración de la iniciativa sin afán.

Le puede interesar: Deterioro del mercado laboral en Colombia no se puede ocultar: Elempleo.com

“Las mesas técnicas se han reunido. Están preparando un resumen de lo que son las mesas técnicas, porque son bastantes como lo habíamos anunciado y cuando hagan ese resumen nos volveremos a reunir para establecer qué tipo de protección a la vejez es el que más le sirve al país”, subrayó.

Añadió que tan solo tres millones de personas van a tener la posibilidad de pensionarse y 20 millones de personas que trabajan en Colombia no van a tener derecho a una jubilación.

Le puede interesar: Modelos webcam a pagar impuestos en Colombia

“Nosotros no vamos apresurarnos, porque queremos hacer un tema de socialización también. Sí se puede, lo presentamos a final de año, y si no se hace el año entrante, porque no vamos a desproteger a los trabajadores”, concluyó.