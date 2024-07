Myke Towers: el artista de los hits virales llega a Colombia el 09 de agosto

Stage Eventos y Diomar García Eventos dieron el anuncio de la llegada del talentoso artista puertorriqueño Myke Towers a Bogotá.

Él es una de las estrellas de la música de su país, quien ha logrado triunfar a nivel mundial con sus hits musicales como: “Pareja del año”, en la que colabora con Sebastián Yatra, o “LALA”, uno de sus recientes éxitos que ha dominado los charts de Spotify y lo ha consolidado como uno de los pioneros del género urbano.

Myke Towers estará en Colombia con su gira Vive La Tuya … No La Mía Tour: el 09 de agosto, en el Movistar Arena y el 10 de agosto, en Medellín, en La Feria de las Flores.

El intérprete de canciones como “Adivino” junto a Bad Bunny, que ya supera los 100 M de streams, o ‘’LA CAPI’', las dos del 2024, arrasan en plataformas y sobre el escenario, como ocurrió hace poco en mayo, en su concierto SOLD OUT en el WiZink Center de Madrid.

Acaba de terminar la primera parte de la gira por Europa, donde más de 90 mil personas disfrutaron de un espectáculo histórico. Se prepara para continuar con 12 fechas más, regresando a España y pasando por Italia desde el 21 de junio hasta el 20 de julio de 2024.

En medio de esta gira lanzó “Maquillaje” junto a Nio Garcia, Renn y Yexel. Cuenta con más de 44.9 M de oyentes en Spotify, 12 M de seguidores en Instagram y 12 más en YouTube.

Actualmente, tiene 4 canciones en el top 100 de Spotify: “Adivino” junto a Bad Bunny, “La Falda”, “Lala” y “El Cielo”. Además, ha logrado posicionarse en la lista de éxitos de Billboard, con canciones como: “La Playa”, “Girl”, “Piensan”, “Diosa” e “Inocente”, demostrando el impacto de Myke Towers en la industria musical.

Ha colaborado con artistas como: Bad Bunny, Anuel AA, J Balvin, Becky G, Ovy On The Drums, Blessd y Ryan Castro, entre otros, consolidando su presencia en la escena urbana internacional.

¿Quién es Myke Towers?

El artista inició rapeando en las calles de su barrio de San Juan, Puerto Rico. Dejó la universidad en carreras como Educación y Administración, pero apostó todo por la música. Grabó su primera canción a los 14 años.

Aunque su nombre artístico, Myke, suena a diminutivo cariñoso, el cantante asegura que prefiere que en casa lo llamen Michael. “No me gusta que me digan Myke en mi familia. Myke Towers es mi uniforme de superhéroe. Para la calle, para ir afuera. En mi casa soy Michael y afuera me pongo el uniforme”, contó a El País de España, en la que también habló de su infancia.

En una reciente entrevista con Tony Aguilar, contó detalles de lo que viene para él en este 2024 y su próximo álbum al que llamará “La Pantera Negra”.

Para más información sobre la boletería y detalles adicionales del evento, los interesados pueden seguir las redes sociales de los organizadores: @stageeventos1, @diomargarcia1, y @Myketowers.