Dávinson: "Seguimos en deuda con nosotros mismos en la Selección"

Dávinson Sánchez dialogó con los medios de comunicación en un evento celebrado en Cali, donde el defensa del Tottenham y de la Selección compartió junto a Catalina Usme. Sánchez se refirió a la pasada Copa América y se mostró reflexivo, asegurando que Colombia "sigue en deuda" consigo misma.

"Que la temporada no haya terminado con los objetivos que teníamos no quiere decir que haya sido una mala temporada", comentó el defensor y agregó: "En tema de selección, el balance pudo ser mucho mejor por la materia prima que tenemos, no nos sentimos inferiores o menos que nadie".

Al respecto Sánchez concluyó: "Seguimos en deuda con nosotros mismos, con nuestra afición, con el pueblo colombiano que tanto nos ha apoyado, tanto ha confiado en nosotros, pero esta es una tarea que dentro del trabajo intentaremos corregir".

Dávinson Sánchez disputó tres partidos con la Selección Colombia durante la pasada Copa América celebrada en Brasil y donde el equipo de Carlos Queiroz cayó eliminado en cuartos de final a manos de Chile.