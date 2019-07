Falcao regresará a Mónaco sin dar pistas sobre su futuro

Falcao García aseguró este jueves en Bogotá que se reintegrará al Mónaco la próxima semana, aunque confesó que ha escuchado ofertas de otros clubes que lo quieren fichar.

#EnVivo 📽 @FALCAO "Tengo un año más de contrato con Mónaco, no puedo decir mucho, es una situación que debe manejarse con mucha prudencia. Conozco algunos acercamientos de otros clubes, pero mucho más no puedo decir"https://t.co/wJk6XjN2fk pic.twitter.com/7wTaaCFRjn — Mi Selección (@MiSeleccion_) July 19, 2019

"Por el momento tengo un año más de contrato con el Mónaco, mucho no puedo decir tampoco. Creo que es una situación que se tiene que manejar con bastante prudencia y bueno hasta el momento tengo que reintegrarme con el equipo la próxima semana. Pero sí tengo conocimiento de algunos acercamientos que ha habido", manifestó el delantero.

García, de 33 años, señaló que a la hora de tomar la decisión sobre su futuro futbolístico tendrá en cuenta "factores familiares", pese a que considera que lo más importante es "el proyecto deportivo que te ofrece el club" y la liga en la que compite.

"Pero siempre yo creo que ya cuando tenemos una familia con tres niñas, que están creciendo y que están en cierto grado del colegio, es necesario analizar el tema familiar", agregó el exjugador de River Plate, Porto y Atlético de Madrid, club con el que ganó una Copa del Rey (2012-2013), una Liga de Europa de la UEFA (2011-2012) y una Supercopa de Europa (2012).

El delantero, que es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia con 34 anotaciones, también reveló que su sueño siempre ha sido jugar en Millonarios, aunque señaló que no sabe si lo cumplirá o no.

#EnVivo 📽 @FALCAO "Es una decisión que no depende solo de mí, es familiar, del lugar donde queremos educar a nuestros hijos. Todos saben que mi sueño siempre fue jugar en Millonarios, hoy no sé si se pueda dar"https://t.co/wJk6XjN2fk pic.twitter.com/GR1O9Zq47P — Mi Selección (@MiSeleccion_) July 19, 2019

"Hoy creo que podemos continuar en Europa, tengo un año más en Mónaco", añadió.

Falcao también se refirió al futuro de James Rodríguez, que ha sonado como uno de los objetivos del Atlético de Madrid y del Nápoles para reforzar sus plantillas aunque todavía es propiedad del Real Madrid.

#EnVivo 📽 @FALCAO "Es un tema muy personal. Le deseo lo mejor a James, que pueda estar donde mejor se sienta según su estilo de juego"https://t.co/wJk6XjN2fk pic.twitter.com/MJC3xaOIBM — Mi Selección (@MiSeleccion_) July 19, 2019

"Esos temas ya son muy personales y ya cada uno tiene que analizar según lo que más le convenga. Le deseo lo mejor y que pueda estar en el lugar donde más le conviene por su estilo de juego y donde él quiera estar, donde se sienta feliz, yo creo que es lo más importante", apuntó.

"Hoy en día voy año a año y día a día, sueño con seguir en la Selección, pero esto es algo que debo ratificar cada fin de semana. Nadie tiene el puesto ganado", comentó sobre su permanencia en la Selección.

Al respecto agregó: "Ganar con la Selección es un sueño que tengo, es una de las motivaciones que me anima a seguir adelante. No he ganado algunas cosas en Europa todavía, es difícil, pero es un sueño que tengo".